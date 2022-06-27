«Канело» сделал признание о Головкине и озвучил цели на третий бой

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Слова мексиканца прозвучали на пресс-конференции в Нью-Йорке, куда соперники прибыли в рамках пресс-тура перед третьим поединком.

«Он хороший боец, опасный боец — в этом нет сомнений. Но если ты чего-то хочешь от поединка, как я, то должен рисковать. Я это осознаю. Но я должен рискнуть, если я хочу добиться желаемого», — сказал Альварес.

«Хочу ли я нокаутировать его и так уверен в этом? Такова моя цель на этот бой. Я уверен, потому что я стал сильнее, стал более матерым. Сейчас я в расцвете сил. Я не хочу, чтобы бой продлился всю дистанцию. Это должен быть лучший бой из трех», — добавил мексиканец.