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10:13 (мск), источник: Sports.Ru

Головкин объявил срок завершения карьеры

Казахстанский боксер Геннадий Головкин объявил о сроке завершения карьеры.

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Источник: AP 2022

«Я однозначно уйду на пенсию скоро. Не могу сказать, с его (Канело) помощью или нет. Однозначно он поможет мне завершить — не в плане бокса, а в плане финансовой стороны. Посмотрим», — приводит слова Головкина с пресс-конференции перед боем с Саулем Альваресом sports.kz.

Напомним, третий бой состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Первый поединок прошел в 2017 году там же и закончился скандальной ничьей, а в рематче — он прошел в той же локации — судьи отдали победу «Канело» решением большинства голосов. Добавим, что на этот раз бой пройдет в суперсреднем весе, где Альварес является абсолютным чемпионом мира.

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