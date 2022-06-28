Головкин объявил срок завершения карьеры

«Я однозначно уйду на пенсию скоро. Не могу сказать, с его (Канело) помощью или нет. Однозначно он поможет мне завершить — не в плане бокса, а в плане финансовой стороны. Посмотрим», — приводит слова Головкина с пресс-конференции перед боем с Саулем Альваресом sports.kz.

Напомним, третий бой состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США). Первый поединок прошел в 2017 году там же и закончился скандальной ничьей, а в рематче — он прошел в той же локации — судьи отдали победу «Канело» решением большинства голосов. Добавим, что на этот раз бой пройдет в суперсреднем весе, где Альварес является абсолютным чемпионом мира.