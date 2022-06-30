Текущие события
Хоккей. НХЛ
19.06
Колорадо
Тампа-Бэй
70
Хоккей. НХЛ
21.06
Тампа-Бэй
Колорадо
62
Хоккей. НХЛ
23.06
Тампа-Бэй
Колорадо
ОТ
23
Футбол. Еврокубки
24.06
Интер Э
Викингур Р
01
Хоккей. НХЛ
25.06
Колорадо
Тампа-Бэй
23
Хоккей. НХЛ
27.06
Тампа-Бэй
Колорадо
12
Все события
Фоторепортажи
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
11Столкновения полиции с фанатами перед финалом ЛЧ
30 июня, источник: Sports.Ru

Флойд Мейвезер предложил Конору почти 160 млн долларов за реванш

Легендарный боксер Флойд Мейвезер предлагает экс-чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору провести реванш с марте следующего года на Ближнем Востоке.

Наверх
Источник: AP 2022

Американец готов заплатить ирландцу 157,9 млн долларов. Мейвезер также надеется, что в андекарде их поединка состоится бой между легковесами Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.

«Флойд тренируется так, как будто ему снова тридцать. Он действительно в хорошей форме. Он говорит людям, что хочет драться с Конором, потому что считает это легкой работой за легкие деньги. Похоже, что это может произойти в марте на Ближнем Востоке. Возможно, в ту же ночь пройдет бой Дэвиса и Гарсии. Флойд хочет, чтобы это был самый большой вечер в истории бокса с высокой оплатой за просмотры», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Первый боксерский поединок между спортсменами состоялся летом 2017 года, тогда победу техническим нокаутом в 10-м раунде одержал Мейвезер.

 Дэйна Уайт до UFC - увлекательная история босса промоушена
Итальянскую ведущую обвинили в том, что она вызывающе одевается. Есть фото
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь