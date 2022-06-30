Флойд Мейвезер предложил Конору почти 160 млн долларов за реванш

«Флойд тренируется так, как будто ему снова тридцать. Он действительно в хорошей форме. Он говорит людям, что хочет драться с Конором, потому что считает это легкой работой за легкие деньги. Похоже, что это может произойти в марте на Ближнем Востоке. Возможно, в ту же ночь пройдет бой Дэвиса и Гарсии. Флойд хочет, чтобы это был самый большой вечер в истории бокса с высокой оплатой за просмотры», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.