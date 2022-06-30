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30 июня, источник: Sport24

Головкин не планирует завершать карьеру после третьего боя с Альваресом

Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что не планирует завершать карьеру после третьего поединка против Сауля Альвареса. Головкину в апреле исполнилось 40 лет.

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«Завершить карьеру? Пока нет, к этому я еще не готов. Продолжать боксировать для меня интересно с точки зрения бизнеса», — цитирует Головкина TMZ Sports.

Бой Альвареса и Головкина пройдет 17 сентября в Лас-Вегасе.

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