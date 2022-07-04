Сауль Альварес признался, почему ненавидит Головкина

«Спросите Калеба Планта, меняю ли я манеру ведения боя, когда мне не нравится мой соперник. Я начинаю тренироваться с другим настроем, использую гнев в свою пользу. Головкин в этом плане хуже Планта. Плант говорит то, что он думает, а Головкин — лицемер. У него нет яиц. Таких людей я ненавижу больше всего».