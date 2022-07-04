Сауль Альварес признался, почему ненавидит Головкина
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57−2) считает, что чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42−1) пытается строить из себя хорошего парня.
Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес (57−2) считает, что чемпион IBF и WBA в среднем весе Геннадий Головкин (42−1) пытается строить из себя хорошего парня.
«Спросите Калеба Планта, меняю ли я манеру ведения боя, когда мне не нравится мой соперник. Я начинаю тренироваться с другим настроем, использую гнев в свою пользу. Головкин в этом плане хуже Планта. Плант говорит то, что он думает, а Головкин — лицемер. У него нет яиц. Таких людей я ненавижу больше всего».
Третий бой Альвареса и Головкина состоится 17 сентября. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в втором среднем весе, которое принадлежит 31-летнему мексиканцу.
Альварес и Головкин дрались дважды. В первом бою, который состоялся 16 сентября 2017 года на «Ти-Мобайл Арена», судьи вынесли ничейный вердикт (118−110, 115−113, 114−114). Во втором бою, который прошел 15 сентября 2018 года, Альварес победил решением большинства судей (114−114, 115−113, 115−113).