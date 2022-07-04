Эксперт объяснил риск «Канело» в трилогии с Головкиным

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Он назвал фаворита в сентябрьском поединке и сделал свой прогноз на продолжение противостояния.

«Третий бой GGG и “Канело” — это величайшее событие года. Эта битва должна была состояться раньше, но, к сожалению, пришлось ждать четыре года. Оба соперника прошли через испытания и провели несколько боев. Мексиканская звезда, несмотря на поражение от Бивола, находится на пике силы, а Головкин эффектно разобрался с Муратой.

Что ожидать от боя?! «Канело» выглядит явным фаворитом. Однако он показывает излишнюю самоуверенность. Практически все ожидают от него победы, которая завершит карьеру Головкина. Однако в боксе может случиться всякое. Особенно если твой соперник GGG. Я ставлю на победу «Канело», но допускаю возможность совершенно противоположного результата", — отметил Джей.

Напомним, Альварес в мае сенсационно проиграл чемпиону WBA в полутяжелом весе россиянину Дмитрию Биволу (20−0, 11 КО). А Головкин в апреле нокаутировал японца Риоту Мурату (16−3, 13 КО) и объединил чемпионские титулы WBA, IBF и IBO в среднем весе.