«Я оставил пакет с ухом на столе. Когда вернулся, его уже не было». Куда пропал кусочек уха Холифилда?

Источник: Скриншот YouTube-канала ESPN

На прошлой неделе легендарному реваншу между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом исполнилось 25 лет. Тогда Майк откусил Эвандеру кусочек уха. Телеканал ESPN опросил главных свидетелей (кроме Тайсона).

Эдвин Флип Хомански, врач: «Я был главным врачом в тот вечер. Итак, они в клинче, они на максимально близком расстоянии друг другу, и тут я вижу, как Эвандер начинает прыгать. Я сначала не понял, что случилось. Рефери останавливает бой, зовет меня в ринг. И я вижу, что у Холифилда отвалился кусочек уха. Кусочек уха был грязный, изуродованный. Я сказал, чтобы они почистили это ухо от грязи и пыли как можно скорее. Через 9 минут Холифилда отправили в госпиталь».

Стив Альберт, комментатор: «Я не увидел укус, но увидел, как запрыгал Холифилд. Потом я заметил, что льется кровь, и понял, что грязный Майк Тайсон откусил Холифилду ухо. Я был в шоке от того, что произошло. Это бокс или все-таки каннибализм?».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/poweqoYqF54" title="Tyson-Holyfield 25 Y(ears) Later | SC Featured" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Митч Либбонатти, сотрудник MGM Grand: «Что бы ни происходило в ринге MGM Grand, я был ответственным за то, чтобы ринг оставался чистым перед каждым боем».

Значит, стою я на ринге, после того как весь хаос завершился, и вижу на нем кусочек уха. Примерно такие мысли в голове возникли: «Срань господня! Я должен взять этот кусочек и передать Эвандеру!?» Я сразу же принял решение взять кусочек уха и пойти в раздевалку, в которой был Эвандер. Стучусь в дверь, ее открывает член его команды и озлобленным взглядом смотрит на меня: мол, чего тебе надо? Я отвечаю, что внутри одноразовой перчатки — частичка уха Эвандера. Он такой: «Не может быть!» И я ему: «Нет, серьезно». Они не поверили. Затем я вернулся обратно.

Брайан Роджерс, работник скорой помощи: «Я вернулся в раздевалку Холифилда и обнаружил там двоих медработников. Флип Хомански передал мне красный пакет, в котором были лед и еще один пакет, в котором была часть уха. Он сказал: “Брайан, вот ухо. Езжай в госпиталь, там тебя встретит Хулио Гарсия”. Я ему ответил, что все будет выполнено. Я был готов ехать настолько далеко, насколько это было возможно. Я был с пакетом, и медсестра, которая делал отчет, спросила про пакет. Так я передал пакет».

Хулио Гарсия, хирург: "В тот день я тусовался возле бассейна дома у моего друга. Я уже выпил пару шотов и был в майке, после чего поступил неожиданный звонок.

Я приехал в госпиталь, мне передали ухо. Я оставил пакет на столе, а когда вернулся, чтобы сменить одежду на халат, я уже не обнаружил пакет с ухом. Я спросил у работников, где же пакет, но они не знали, куда он делся. Потом они у меня спросили: «Что же теперь будем делать?» Я ответил: «Что ж, продолжаем».

(В этот же госпиталь привезли Холифилда. Гарсия объяснил ему, что частичка уха пропала, но боксера это, похоже, совсем не волновало).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Y_bkDbpS-vw" title="Mike Tyson vs Evander Holyfield II 1997 HD 1080" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Хулио Гарcия, хирург: «На его [Холифилда] ухе была марля. В этот момент он начинает шутить и прыгать вокруг да около. Он такой: “Эй, доктор, я теперь похож на добермана-пинчера”.

(Гарсия заподозрил в краже Брайана Роджерса).

Брайан Роджерс, работник скорой помощи: «Я выполнил задание и ехал обратно в MGM Grand. В этот момент мне поступает звонок, и он [Гарсия] орет: “Что ты сделал с ухом?!”Я ответил, что передал пакет медсестре, что каждый может подтвердить. И он мне говорит, что ухо пропало. Я ему отвечаю: “Что ты имеешь в виду?” А он: “Мы открыли пакет, а в нем не было уха”. Эвандер был очень мил ко мне, а теперь он мог подумать, что я потерял его ухо… Что, черт возьми, ты собираешься делать с чьим-то ухом?!».

(Митч Либбонатти стал гостем шоу Дэвида Леттермена, и его там представили как человека, нашедшего кусочек уха Холифилда. После того как стало известно о пропаже частички уха, главным подозреваемым в предполагаемой краже стал Митч).

Митч Либбонатти, работник MGM Grand: «Это взбесило меня. Я знал, что я сделал, и меня бесило то дерьмо, которое люди несли обо мне. Затем пошли такие слухи, что ухо потерялось, или что я его продал, или что держал у себя».

Брайан Роджерс, работник скорой помощи: «Разные слухи были. Мол, кто-то продал, выставил на аукционе, или то, что кто-то его держит у себя. Нахрен кому нужно чье-то ухо?!».

Эдвин Флип Хомански, врач: «Так или иначе, несмотря на слухи, на Ebay никто ведь его не выставил. Бывают разные коллекционеры, но если существуют такие коллекционеры, то я, пожалуй, буду держаться от них в стороне».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/PgCk5GIHSOg" title="Mike Tyson & Evander Holyfield: Heavyweight Boxing Legends Join Larry" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эван Майклсон, продавец антиквариата: «Я коллекционирую и продаю необычные антиквариаты. Это покажется странным, но есть люди, которые коллекционируют те или иные части тела — например, руки, ноги. Как говорится, все прекрасно по-своему. Я более чем допускаю, что кому-то могло понадобиться для коллекции ухо Холифилда. Я не знаю, кто именно, но я думаю, что высококлассные спортивные коллекционеры осведомлены по поводу того, кто это мог бы быть и что произошло с ухом».

Анонимный спортивный коллекционер: «Я обошел все аукционные дома, и нигде не проходило ухо Холифилда. Если где-то и торговали ухом, то в подвальных аукционах, на черных аукционах, где продают такие предметы, как рог носорога. Есть коллекционеры, готовые купить такие вещи за кучу баксов, для того чтобы украсить свои переговорные. Я более чем уверен, что такая вещь, как ухо Холифилда, с легкостью могла иметь ценник с шестью нулями».