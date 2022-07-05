Майк Тайсон: Я потратил 500 миллионов долларов за 15 лет

«Когда ты зарабатываешь столько денег, их хватает надолго. Я не потратил все сразу. Чтобы разориться, мне потребовалось 15−16 лет, — отметил Тайсон в подкасте The Pivot. — Раньше я говорил: “Эй, детка, тебе нравится эта тачка? Окей, пригоняй ко мне на выходные”. Я тратил деньги на всякое дерьмо. Последние деньги, заработанные с боев, я потратил на реабилитацию. Около миллиона долларов. У меня было еще два миллиона долларов, на которые я ранее купил дом в Финиксе. Кому-то этот дом понравился, и бум! Они купили у меня этот дом».