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20:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Майк Тайсон: Я потратил 500 миллионов долларов за 15 лет

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что после завершения боксерской карьеры у него почти не осталось денег.

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Источник: AFP 2022

«Когда ты зарабатываешь столько денег, их хватает надолго. Я не потратил все сразу. Чтобы разориться, мне потребовалось 15−16 лет, — отметил Тайсон в подкасте The Pivot. — Раньше я говорил: “Эй, детка, тебе нравится эта тачка? Окей, пригоняй ко мне на выходные”. Я тратил деньги на всякое дерьмо. Последние деньги, заработанные с боев, я потратил на реабилитацию. Около миллиона долларов. У меня было еще два миллиона долларов, на которые я ранее купил дом в Финиксе. Кому-то этот дом понравился, и бум! Они купили у меня этот дом».

Также Тайсон рассказал, что он не собирается давать своим детям большие деньги, потому что это их только испортит.

«Что я советую своим детям? Больше молиться и усерднее работать. Стань самым трудолюбивым человеком на свете и просто верь в себя. Дав им деньги, я не помогу им. Этим я только могу им навредить», — добавил Тайсон.

55-летний Тайсон завершил карьеру боксера в 2005 году после поражения Кевину Макбрайду техническим нокаутом в шестом раунде. В последний раз он дрался против Роя Джонса в 2020 году. Бой закончился вничью.

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