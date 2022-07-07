Тренер Альвареса рассказал, в чем Головкин уступает Биволу

«Я не думаю, что Головкин будет копировать стиль Бивола, потому что у него нет таких физических качеств. Он не такой высокий, как Бивол, у него не такой длинный джеб, он не умеет быстро работать ногами. Геннадий собирается действовать как обычно: наносить удары сверху и джебы, которые ему хорошо удаются. Бой может продлиться 12 раундов, может закончиться нокаутом. Сауль может нокаутировать Головкина, и Геннадий может ответить тем же. Надеюсь, для Альвареса все сложится хорошо», — приводит слова тренера Marca.