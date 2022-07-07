Тренер Альвареса рассказал, в чем Головкин уступает Биволу
Эдди Рейносо, тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса, поделился ожиданиями перед третьим боем своего подопечного против казахстанца Геннадия Головкина.
Эдди Рейносо, тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса, поделился ожиданиями перед третьим боем своего подопечного против казахстанца Геннадия Головкина.
Поединок Альвареса и Головкина состоится в Нью-Йорке (США) 17 сентября.
«Я не думаю, что Головкин будет копировать стиль Бивола, потому что у него нет таких физических качеств. Он не такой высокий, как Бивол, у него не такой длинный джеб, он не умеет быстро работать ногами. Геннадий собирается действовать как обычно: наносить удары сверху и джебы, которые ему хорошо удаются. Бой может продлиться 12 раундов, может закончиться нокаутом. Сауль может нокаутировать Головкина, и Геннадий может ответить тем же. Надеюсь, для Альвареса все сложится хорошо», — приводит слова тренера Marca.
Первый бой между Альваресом и Головкиным завершился вничью, а во втором победу праздновал мексиканский боксер.