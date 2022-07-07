Текущие события
Футбол. Еврокубки
перерыв
Тре Пенне
Тузла Сити
00
Футбол. Еврокубки
перерыв
Дерри Сити
Рига
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Будучност
Лапи
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ДАК
Клифтонвилл
11
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Лехия
Академия Пандев
30
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лачи
Искра Д
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Гиляни
Лиепая
10
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Бала Таун
Слайго Роверс
12
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Фола
Тре Фиори
00
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Динамо Мн
Дечич
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Шкендия
Арарат Е
20
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
ХБ Торсхавн
Ньютаун
10
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо Тб
Пайде
23
Футбол. Еврокубки
20:00
Сфынтул Георге
Мура
12
Футбол. Еврокубки
20:00
Олимпия Л
Дифферданж
11
Футбол. Еврокубки
20:00
Флориана
Петрокуб
00
Футбол. Еврокубки
19:30
Ружомберок
Жальгирис К
20
Футбол. Еврокубки
19:00
Паневежис
Милсами
00
Футбол. Еврокубки
19:00
КуПС
Дила
20
Футбол. Еврокубки
19:00
Борац Б-Л
Б-36
20
Футбол. Еврокубки
19:00
Сабуртало
Партизани
01
Футбол. Еврокубки
19:00
Погонь
КР Рейкьявик
41
Футбол. Еврокубки
19:00
Мэгпайс
Крусейдерс
21
Футбол. Еврокубки
19:00
Флора
СИК
10
Футбол. Еврокубки
18:00
Алашкерт
Хамрун Спартанс
10
Футбол. Еврокубки
18:00
УЭ Санта-Колома
Брейдаблик
01
Все события
Фоторепортажи
9Перуанские шаманы помогают сборной перед ответственным матчем
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
19:57 (мск), источник: Sport24

Тренер Альвареса рассказал, в чем Головкин уступает Биволу

Эдди Рейносо, тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса, поделился ожиданиями перед третьим боем своего подопечного против казахстанца Геннадия Головкина.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Поединок Альвареса и Головкина состоится в Нью-Йорке (США) 17 сентября.

«Я не думаю, что Головкин будет копировать стиль Бивола, потому что у него нет таких физических качеств. Он не такой высокий, как Бивол, у него не такой длинный джеб, он не умеет быстро работать ногами. Геннадий собирается действовать как обычно: наносить удары сверху и джебы, которые ему хорошо удаются. Бой может продлиться 12 раундов, может закончиться нокаутом. Сауль может нокаутировать Головкина, и Геннадий может ответить тем же. Надеюсь, для Альвареса все сложится хорошо», — приводит слова тренера Marca.

Первый бой между Альваресом и Головкиным завершился вничью, а во втором победу праздновал мексиканский боксер.

 Жена русского киберспортсмена призналась, что снималась в жестких фильмах для взрослых: очень пикантные подробности
Анна Семенович ответила поклоннику, который предложил ей бурно заняться любовью
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь