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09:53 (мск)

Бой Чисора — Пулев: прогнозы и ставки

Схватка двух маститых тяжеловесов.

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Источник: Reuters

Прогноз на бой

Через месяц Александр Усик и Энтони Джошуа снова сойдутся в битве за чемпионские пояса в тяжелом весе, пока же для болельщиков бокса запланирован другой поединок в этой весовой категории: Дерек Чисора против Кубрата Пулева. Оба бойца уже встречались на ринге в 2016-м, тогда победу раздельным решением судей отдали болгарину.

И Чисора, и Пулев — ветераны профессионального бокса, британец провел 44 поединка (32 победы, 12 поражений). Дерек выходил и против Тайсона Фьюри (дважды), и против Виталия Кличко, и против Усика. Всем им он проиграл, но опыт был получен ценный. Правда, сейчас у Чисоры серия из трех поражений подряд, он уступил Усику в 2020-м и дважды Джозефу Паркеру в 2021-м. При этом все три поединка продолжались 12 раундов, и британец в двух из них смотрелся весьма неплохо.

У Пулева боев в статусе профи меньше (31), но и поражений всего два — от Владимира Кличко и Энтони Джошуа. Последнему он проиграл в декабре 2020-го нокаутом в 9-м раунде. В отличие от Чисоры болгарский боксер уже провел один поединок в этом году, в мае он справился в 10 раундах с малоизвестным Джерри Форрестом.

У Пулева и Чисоры разные стили, Кубрат предпочитает вести бой в «скучной», техничной манере. Он не считается нокаутером, хотя выиграл досрочно 14 поединков. Главное оружие болгарина — сильный удар правой, который следует после отвлекающего удара (джеба) слева. Британец же более агрессивен, любит работать на короткой дистанции и наносить урон соперникам мощными боковыми ударами. На счету Чисоры — 23 нокаута.

На что ставить

Чисора - Пулев

Тут многое зависит от формы боксеров. Оба уже в приличном возрасте, Чисоре — 38 лет, Пулеву вообще 41 год. Британец хорошо держит удар, не боится, что ему попадут в голову, на панч он обещает ответить панчем. Но на ногах Дерек не очень хорошо двигается, в более поздних раундах это может стать проблемой. Впрочем, вряд ли от Пулева стоит ждать такого же движения, как у Усика или Джошуа. При этом более возрастной болгарин считается фаворитом, но выдержит ли он град тяжелых ударов по корпусу и не только от британца? Тем более, поединок пройдет в Лондоне, публика однозначно будет на стороне Чисоры. Плюс он явно хочет взять реванш за поражение 6-летней давности. БК Olimpbet предлагает на победу Чисоры коэффициент 3,15.

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Андрей Санталов

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