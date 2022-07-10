«Канело» озвучил цель на третий бой с Головкиным
Сауль «Канело» Альварес (57−2−2, 39 КО) ответил на вопросы мексиканских СМИ, пребывая на родине, сообщает vRINGe.com.
Сауль «Канело» Альварес (57−2−2, 39 КО) ответил на вопросы мексиканских СМИ, пребывая на родине, сообщает vRINGe.com.
Одна из главных звезд бокса озвучил цель на следующий поединок против объединенного чемпиона среднего веса казахстанца Геннадия Головкина (42−1−1, 37 КО), прокомментировал поражение в крайнем бою против «суперчемпиона» по версии WBA россиянина Дмитрия Бивола (20−0, 11 КО) и рассказал, что он из него познал.
— «Канело», у вас много увлечений. Одно из них — пение. Расскажите об этом и о возможном дуэте с вашим другом Герардом Ортисом.
— Я люблю петь. Но так, как я это умею — это совсем другая история. Мы отложим пение в сторону.
— Какая ваша самая большая страсть?
— Бокс — это моя самая большая страсть.
— По поводу поединка-трилогии, ваш фокус отправить Головкина на пенсию?
— Да, это моя цель на этот бой — отправить Головкина на пенсию! У меня будет отличный лагерь, чтобы достичь этой цели.
— Как вы готовитесь к этому бою? Вы показываете, что несмотря на факт вашего поражения вы все еще в строю.
— Это жизнь. Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Как я говорил ранее, когда гонишься за величием — будут заминки и преграды на этом пути. Будет одна или три, или десять — но это не значит, что ты не достигнешь этого. Мы все еще здесь и на том же пути.
— Что вы познали из крайнего поединка, что можете взять в ринг на следующий бой?
— Двигаться вперед. Очевидно, что случаются вещи, которые не должны были случиться. Но это то, как оно есть. Я должен двигаться вперед с тем же уровнем дисциплины, и также не совершать те ошибки, которые уже совершал.