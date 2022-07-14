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11:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: экс-чемпиона мира по боксу Формана обвиняют в сексуальном насилии

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Джордж Форман может предстать перед судом по подозрению в сексуальном насилии, сообщает TMZ.

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Источник: AP 2022

По информации источника, иск против боксера выдвинули две женщины, чьи отцы работали с Форманом несколько десятилетий назад. Они утверждают, что он изнасиловал их в 1970-х годах. Как отмечается, с января женщины требовали от спортсмена по 12 миллионов долларов. Сам Форман в среду отверг все обвинения в свой адрес.

«За последние полгода две женщины пытались вымогать миллионы долларов у меня и моей семьи. Они ложно утверждают, что я изнасиловал их более 45 лет назад. Я отрицаю эти обвинения. Моя репутация значит для меня не меньше, чем мои спортивные достижения, и меня не запугать беспочвенными угрозами и ложью», — сказал 73-летний Форман.

Форман — бывший двукратный чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион 1968 года. За свою профессиональную карьеру он одержал 76 побед при пяти поражениях. Его состояние оценивается примерно в 300 миллионов долларов.

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