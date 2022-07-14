СМИ: экс-чемпиона мира по боксу Формана обвиняют в сексуальном насилии

По информации источника, иск против боксера выдвинули две женщины, чьи отцы работали с Форманом несколько десятилетий назад. Они утверждают, что он изнасиловал их в 1970-х годах. Как отмечается, с января женщины требовали от спортсмена по 12 миллионов долларов. Сам Форман в среду отверг все обвинения в свой адрес.

«За последние полгода две женщины пытались вымогать миллионы долларов у меня и моей семьи. Они ложно утверждают, что я изнасиловал их более 45 лет назад. Я отрицаю эти обвинения. Моя репутация значит для меня не меньше, чем мои спортивные достижения, и меня не запугать беспочвенными угрозами и ложью», — сказал 73-летний Форман.