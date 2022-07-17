Когда Головкин завершит карьеру? Инсайдер дал ответ

«Головкину сейчас 40 лет, и его легендарная карьера близится к концу. Все, что он так долго хотел, это провести третий бой с Альваресом, который он теперь получил. Это его последний шанс уладить ожесточенное соперничество между ними.



Независимо от того, выиграет он или проиграет, Головкин войдет в Зал славы при первом голосовании как один из величайших чемпионов в среднем весе всех времен. Он уже заработал десятки миллионов долларов, и предстоящий крупнейший гонорар (за третий бой с “Канело”) может стать для него последним.



Головкин уже признался, что эта неожиданная прибыль поможет ему уйти на пенсию, и было бы уместным, если бы финальный бой GGG состоялся против “Канело”. Двадцать четыре раунда не смогли их разделить, и после этого Головкину больше нечего будет делать», — написал Коппинджер на сайте ESPN.



Добавим, что предыдущие два боя Головкина и Альвареса прошли также на T-Mobile Arena — первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением судей выиграл мексиканец.