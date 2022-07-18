«Канело» восхитился Головкиным и объяснил свою позицию

«Он хорошо выглядел в последнем поединке, — отметил “Канело”. — Я смотрел только хайлайты боя, потому что на тот момент был в Греции. Не хочу у него ничего отнимать — он сильный и талантливый боксер, который всегда хорошо выглядит в ринге. Он точно один из лучших в боксе».



Напомним, что бой пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США) 17 сентября в рамках второго среднего веса. На кону будут стоять пояса Альвареса, который является суперчемпионом в этом дивизионе.