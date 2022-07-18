Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Алания
Динамо Мх
00
Футбол. Еврокубки
19.07
Карабах
Цюрих
Футбол. Еврокубки
19.07
Жальгирис В
Мальме
Футбол. Еврокубки
19.07
Пюник
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19.07
Лудогорец
Шэмрок Роверс
Футбол. Еврокубки
19.07
Мидтьюлланн
АЕК Л
Все события
Фоторепортажи
12АСА 139: лучшие фото турнира
21Легендарный «Анжи»-2012/13. Где они сейчас?
19:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» восхитился Головкиным и объяснил свою позицию

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль «Канело» Альварес положительно высказался о казахстанце Геннадии Головкине перед трилогией, назвав его одним из лучших в боксе, сообщает vRINGe.com.

Наверх
Источник: twitter.com/gggboxing

Мексиканец признался, что не смотрел поединок Головкина с японцем Риотой Муратой (16−3, 13 КО), но казахстанец его впечатляет.

«Он хорошо выглядел в последнем поединке, — отметил “Канело”. — Я смотрел только хайлайты боя, потому что на тот момент был в Греции. Не хочу у него ничего отнимать — он сильный и талантливый боксер, который всегда хорошо выглядит в ринге. Он точно один из лучших в боксе».

Напомним, что бой пройдет в Лас-Вегасе (Невада, США) 17 сентября в рамках второго среднего веса. На кону будут стоять пояса Альвареса, который является суперчемпионом в этом дивизионе.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь