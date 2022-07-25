Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе за 6,18 млн долларов
France Press сообщает, что личные вещи легендарного американского боксера Мохаммеда Али были проданы на аукционе.
France Press сообщает, что личные вещи легендарного американского боксера Мохаммеда Али были проданы на аукционе.
Главным лотом стал чемпионский пояс, который Али завоевал в 1974 году, нокаутировав Джорджа Формана. Он ушел с молотка за 6,18 млн долларов.
Победителем торгов стал владелец NFL «Индианаполис» Джим Исрэй.
Сообщается, что на аукционе также были проданы другие вещи Али, в том числе мантия, в которой он вышел на «Бой века» против Джо Фрейзера.