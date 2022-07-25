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13:18 (мск), источник: Sports.Ru

Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе за 6,18 млн долларов

France Press сообщает, что личные вещи легендарного американского боксера Мохаммеда Али были проданы на аукционе.

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Источник: AP 2022

Главным лотом стал чемпионский пояс, который Али завоевал в 1974 году, нокаутировав Джорджа Формана. Он ушел с молотка за 6,18 млн долларов.

Победителем торгов стал владелец NFL «Индианаполис» Джим Исрэй.

Сообщается, что на аукционе также были проданы другие вещи Али, в том числе мантия, в которой он вышел на «Бой века» против Джо Фрейзера.

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