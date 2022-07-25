Чемпионский пояс Мохаммеда Али продали на аукционе за 6,18 млн долларов

Главным лотом стал чемпионский пояс, который Али завоевал в 1974 году, нокаутировав Джорджа Формана. Он ушел с молотка за 6,18 млн долларов.

Сообщается, что на аукционе также были проданы другие вещи Али, в том числе мантия, в которой он вышел на «Бой века» против Джо Фрейзера.