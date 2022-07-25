«Вернуло к реальности». Головкин — о поражении «Канело» от Бивола

«Я не слежу за Альваресом и не думаю о нем. Он не на моем радаре, — отметил Головкин. — Знаю, что многие люди мне не верят, но я не смотрел его бой с Биволом ни в онлайне, ни после этого. Я смотрел нарезку лучших моментов и ничего из того, что я увидел, меня не удивило. Бивол был Биволом, а “Канело” был “Канело”. Это был хороший день для Бивола и не самый лучший день для Альвареса».