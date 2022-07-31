Даурена Елеусинова вырубили в первом раунде
Казахстанский боксер Даурен Елеусинов потерпел поражение, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Даурен Елеусинов потерпел поражение, сообщает корреспондент Vesti.kz.
36-летний боксер провел бой на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США), где его соперником стал 26-летний американец Джуниор Юнан.
Поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на десять раундов. Но уже в первом раунде рефери остановил избиение Елеусинова, и итогом боя стала победа Юнана техническим нокаутом.
Казахстанский боксер потерпел второе поражение в карьере.