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31 июля, источник: Vesti.kz

Даурена Елеусинова вырубили в первом раунде

Казахстанский боксер Даурен Елеусинов потерпел поражение, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: соцсети

36-летний боксер провел бой на арене Barclays Center в Бруклине (Нью-Йорк, США), где его соперником стал 26-летний американец Джуниор Юнан.

Поединок прошел в суперсреднем весе и был рассчитан на десять раундов. Но уже в первом раунде рефери остановил избиение Елеусинова, и итогом боя стала победа Юнана техническим нокаутом.

Казахстанский боксер потерпел второе поражение в карьере.

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