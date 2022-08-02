«Я ожидал большего». Головкин — о «Канело» в бою с Биволом и значимой победе в карьере

7 мая в Лас-Вегасе Альварес уступил россиянину судейским решением — 113−115 (трижды). А 17 сентября там же он проведет третий бой с Головкиным, с которым встречался в 2017 и 2018 годах. Если первый поединок не выявил сильнейшего, то второй решением выиграл «Канело».



— Что касается Альвареса, вы были удивлены тем, что он проиграл Дмитрию Биволу?



— Не то чтобы я был удивлен, но должен сказать, что ожидал большего. Я ожидал большего, что он отнесется к этому более серьезно, но его отношение показало, что он несколько потерял связь с реальностью. Он не обработал это должным образом. Не сказал бы, что был разочарован, но должен сказать, что это многое о нем сказало. Как вел себя после объявления результата и поднятия руки Дмитрия. То, как он отреагировал, слова, которые он сказал в интервью после боя, просто показали, что он потерял реальность. Это многое говорит о нем.



— С учетом сказанного, какой была бы победа над Альваресом на данном этапе вашей карьеры?



— Это будет самая значимая победа в моей карьере. Это было бы лучшее, что случилось. Это было бы очень приятно.