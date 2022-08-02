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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Я ожидал большего». Головкин — о «Канело» в бою с Биволом и значимой победе в карьере

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) поделился своим мнением о поражении Сауля «Канело» Альвареса (57−2−2, 39 КО) в поединке с Дмитрием Биволом (20−0, 11 КО), а также отметил, что победа в трилогии против мексиканца станет самой значимой в его карьере. Об этом он рассказал reviewjournal.com.

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Источник: AP 2022

7 мая в Лас-Вегасе Альварес уступил россиянину судейским решением — 113−115 (трижды). А 17 сентября там же он проведет третий бой с Головкиным, с которым встречался в 2017 и 2018 годах. Если первый поединок не выявил сильнейшего, то второй решением выиграл «Канело».

— Что касается Альвареса, вы были удивлены тем, что он проиграл Дмитрию Биволу?

— Не то чтобы я был удивлен, но должен сказать, что ожидал большего. Я ожидал большего, что он отнесется к этому более серьезно, но его отношение показало, что он несколько потерял связь с реальностью. Он не обработал это должным образом. Не сказал бы, что был разочарован, но должен сказать, что это многое о нем сказало. Как вел себя после объявления результата и поднятия руки Дмитрия. То, как он отреагировал, слова, которые он сказал в интервью после боя, просто показали, что он потерял реальность. Это многое говорит о нем.

— С учетом сказанного, какой была бы победа над Альваресом на данном этапе вашей карьеры?

— Это будет самая значимая победа в моей карьере. Это было бы лучшее, что случилось. Это было бы очень приятно.

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