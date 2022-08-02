Опубликован полный кард трилогии Головкин — «Канело»

Между тем vRINGe.com представил полный состав участников андеркарда предстоящего шоу.

Во втором по значимости событии чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе (до 52,2 килограмма) американец Джесси Родригес (16−0, 11 КО) проведет защиту титула против мексиканца Исраэля Гонсалеса (28−4−1, 11 КО).

Казахстанец Али Ахмедов (18−1, 14 КО) и американец Габриэль Росадо (26−15−1, 15 КО) сразятся за региональный титул чемпиона Северной Америки по версии IBF во втором среднем весе (до 76,2 килограмма).

Проспект среднего веса (до 72,6 килограмма) из США Остин Уильямс (11−0, 9 КО) встретится с британцем Кироном Конуэем (17−2−1, 3 КО) в поединке за вакантный титул чемпиона по версии WBA International.

Также в средней категории сразятся американец Диего Пачеко (15−0, 12 КО) и Энрике Колласо (16−2−1, 11 КО) из Пуэрто-Рико.

22-летний проспект легкого веса (до 61,2 килограмма) американец Марк Кастро (7−0, 5 КО) в своем первом 8-раундовом поединке встретится с Кевином Монтиэлем (6−1−2, 3 КО) из Мексики.

Кто-то с большой вероятностью впервые проиграет в противостоянии небитых суперлегковесов (до 63,5 килограмма) Аарона Апонте (6−0, 2 КО) из США и Фернандо Анхеля Молины (8−0, 3 КО) из Мексики.