Головкин собрался провести бой в Казахстане
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) намерен провести бой на родине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) намерен провести бой на родине, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Американские журналисты поинтересовались у него о завершении карьеры, как-никак ему уже 40 лет. И он ответил, что хотел бы перед этим еще отбоксировать в любимом Казахстане, где за свою карьеру провел только один поединок, когда в 2010 году в Астане нокаутировал в третьем раунде колумбийца Нильсона Тапию.
При этом Головкин отметил, что его карьера завершилась с началом пандемии коронавируса, а сейчас должен сделать то, что должен сделать.
Напомним, ближайший бой Головкин проведет против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (57−2−2, 39 КО). Он состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где они встречались в 2017 и 2018 годах: первый поединок не выявил сильнейшего, а второй решением выиграл Альварес.