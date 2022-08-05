Головкин собрался провести бой в Казахстане

Американские журналисты поинтересовались у него о завершении карьеры, как-никак ему уже 40 лет. И он ответил, что хотел бы перед этим еще отбоксировать в любимом Казахстане, где за свою карьеру провел только один поединок, когда в 2010 году в Астане нокаутировал в третьем раунде колумбийца Нильсона Тапию.