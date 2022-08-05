Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Нижний Новгород
21
Футбол. Первый дивизион
19:00
Динамо Мх
Шинник
21
Футбол. Зарубежный
18:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
02
Футбол. Зарубежный
18:30
Кельн
Шальке-04
31
Футбол. Премьер-лига
17:30
Крылья Советов
Динамо
02
Футбол. Первый дивизион
17:00
КАМАЗ
Краснодар-2
11
Футбол. Первый дивизион
17:00
Волга
Кубань
14
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
РБ Лейпциг
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Брентфорд
22
Футбол. Зарубежный
16:00
Манчестер Юнайтед
Брайтон
12
Футбол. Первый дивизион
16:00
Уфа
Алания
13
Футбол. Первый дивизион
16:00
Родина
Волгарь
00
Футбол. Премьер-лига
15:00
Торпедо
Химки
13
Все события
Фоторепортажи
24Суперкубок «Зенита»: песня МакSим, Аршавин на скамейке и разгром «Спартака»
16Суперкубок России: история турнира в кадрах
5 августа, источник: Vesti.kz

Головкин собрался провести бой в Казахстане

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) намерен провести бой на родине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: AP 2022

Американские журналисты поинтересовались у него о завершении карьеры, как-никак ему уже 40 лет. И он ответил, что хотел бы перед этим еще отбоксировать в любимом Казахстане, где за свою карьеру провел только один поединок, когда в 2010 году в Астане нокаутировал в третьем раунде колумбийца Нильсона Тапию.

При этом Головкин отметил, что его карьера завершилась с началом пандемии коронавируса, а сейчас должен сделать то, что должен сделать.

Напомним, ближайший бой Головкин проведет против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (57−2−2, 39 КО). Он состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где они встречались в 2017 и 2018 годах: первый поединок не выявил сильнейшего, а второй решением выиграл Альварес.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь