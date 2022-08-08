Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Арсенал
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Нефтехимик
Рубин
22
Футбол. Первый дивизион
7.08
Динамо Мх
Шинник
21
Футбол. Премьер-лига
7.08
Сочи
Нижний Новгород
21
Футбол. Премьер-лига
7.08
Ростов
Оренбург
21
Футбол. Еврокубки
9.08
Гзира Юнайтед
Вольфсбергер
Все события
Фоторепортажи
14Аргентина разгромила Италию и выиграла «Финалиссиму»
24Суперкубок «Зенита»: песня МакSим, Аршавин на скамейке и разгром «Спартака»
19:09 (мск), источник: Sport24

Головкин: Сауль Альварес не уверен в себе, живет иллюзиями

Казахстанский боксер Геннадий Головкин высказался о предстоящем третьем поединке против топового мексиканца Сауля Альвареса.

Наверх

Бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе состоится в Нью-Йорке (США) в ночь на 18 сентября.

"Трилогия — это нечто историческое. В наши дни сложно увидеть реванши, потому что это не так интересно. А если есть трилогия, то, значит, люди этого требуют, вы находитесь на уровне легенд бокса и являетесь частью истории.

Поведение Канело показывает, что он не уверен в себе, живет какими-то своими иллюзиями. Он сделал свои выводы, исходя из первой пресс-конференции. Во второй раз его поведение было другим. Для бойца такого калибра, претендующего на величие, ему еще многому предстоит научиться. Сейчас он далек от того, чтобы быть лучшим", — цитирует Головкина BoxingScene.

Первый бой Головкина и Альвареса завершился вничью, а во втором победа досталась мексиканскому боксеру.

 Ксения Бородина показала, как чужой муж заигрывает с бывшей женой: «Фу!»
Бывшая жена лучшего футболиста России подразнила подписчиков, выставив красивую грудь напоказ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь