Головкин: Сауль Альварес не уверен в себе, живет иллюзиями

Бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе состоится в Нью-Йорке (США) в ночь на 18 сентября.

"Трилогия — это нечто историческое. В наши дни сложно увидеть реванши, потому что это не так интересно. А если есть трилогия, то, значит, люди этого требуют, вы находитесь на уровне легенд бокса и являетесь частью истории.

Поведение Канело показывает, что он не уверен в себе, живет какими-то своими иллюзиями. Он сделал свои выводы, исходя из первой пресс-конференции. Во второй раз его поведение было другим. Для бойца такого калибра, претендующего на величие, ему еще многому предстоит научиться. Сейчас он далек от того, чтобы быть лучшим", — цитирует Головкина BoxingScene.