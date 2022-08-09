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19:02 (мск), источник: Sport24

Тайсон Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради боя с Дереком Чисорой

Непобежденный британский боксер, чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о возобновлении спортивной карьеры.

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Источник: AP 2022

В конце апреля Фьюри объявил об уходе из бокса, победив нокаутом британца Диллиана Уайта.

«Я решил вернуться в бокс, так как могу стать первым чемпионом мира в супертяжелом весе с двумя трилогиями: одна — с Деонтеем Уайлдером, вторая — с Дерекой Чисорой. Я уже наметил бой с Чисорой. И вот мы здесь, бьем все рекорды», — написал «Цыганский король» в своих социальных сетях.

Фьюри и Чисора уже встречались на ринге в 2011-м и 2014-м годах, и оба раза победа доставалась Тайсону. На счету Тайсона Фьюри 32 победы и 1 ничья в профессиональном боксе.

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