Тайсон Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради боя с Дереком Чисорой
Непобежденный британский боксер, чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о возобновлении спортивной карьеры.
Непобежденный британский боксер, чемпион мира WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри объявил о возобновлении спортивной карьеры.
В конце апреля Фьюри объявил об уходе из бокса, победив нокаутом британца Диллиана Уайта.
«Я решил вернуться в бокс, так как могу стать первым чемпионом мира в супертяжелом весе с двумя трилогиями: одна — с Деонтеем Уайлдером, вторая — с Дерекой Чисорой. Я уже наметил бой с Чисорой. И вот мы здесь, бьем все рекорды», — написал «Цыганский король» в своих социальных сетях.
Фьюри и Чисора уже встречались на ринге в 2011-м и 2014-м годах, и оба раза победа доставалась Тайсону. На счету Тайсона Фьюри 32 победы и 1 ничья в профессиональном боксе.