Тайсон Фьюри объявил о возобновлении карьеры ради боя с Дереком Чисорой

«Я решил вернуться в бокс, так как могу стать первым чемпионом мира в супертяжелом весе с двумя трилогиями: одна — с Деонтеем Уайлдером, вторая — с Дерекой Чисорой. Я уже наметил бой с Чисорой. И вот мы здесь, бьем все рекорды», — написал «Цыганский король» в своих социальных сетях.