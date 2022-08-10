Гассиев рассказал, чем его удивил Головкин

— Виталий Сланов рассказывал, что вы многое почерпнули у Геннадия Головкина. Расскажите про совместную работу с таким мастером.

— Если есть возможность у начинающего боксера потренироваться вместе с такими боксерами, как Гена Головкин, Артур Бетербиев, всеми этими чемпионами мира, нужно этой возможностью обязательно пользоваться. Я благодарен, что тренировался вместе с Геной. Он мне очень много подсказывал, и сейчас подсказывает. Мы вместе на связи всегда, и он мне очень много помогал во время спарринга, тренировок, рабочего процесса. Я много его спаррингов смотрел, наблюдал, как он относится к своему тренировочному процессу. Много у него перенял. За это ему огромное спасибо.

— Чем удивил вас Головкин?

— Своей дисциплиной и трудолюбием. Он был самый старший в зале. Но он всегда делал все больше всех. Первым бегал, первым ускорение прибегал, больше всех подтягивался. Был примером для всех нас.

— Сколько подтягивался? Не вспомните?

— Очень много. Очень много. Там все в совокупности: и подтягивания, и отжимания. Мы на него смотрели и не хотели от него отставать.