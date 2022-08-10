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10 августа, источник: Vesti.kz

Елеусинов высказался о завершении карьеры

Чемпион мира по версии IBO в полусреднем весе казахстанец Данияр Елеусинов (11−0, 6 КО) в интервью badlefthook.com озвучил условия, при которых может завершить карьеру.

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«Я не очень люблю бокс, я просто люблю побеждать. Мне нужен промоутер, мне нужно драться. Если этого не произойдет до конца 2022 года, то мне придется уйти на пенсию. Я слишком хорош, чтобы быть “соперником” для промоутера, я доказал это. Я заслуживаю промоутера, который верит в меня и готов драться за меня», — заявил боксер.

25 июня Елеусинов должен был провести в США титульный поединок против украинца Ивана Голуба (20−1, 15 КО), но бой был перенесен на более поздний срок. Их поединок может состояться позже.

Также стало известно о том, что Елеусинов заинтересовал команду британского проспекта Конора Бенна (21−0, 14 КО).

Казахстанец последний раз дрался в декабре, когда и завоевал свой пояс после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао (15−1, 4 КО).

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