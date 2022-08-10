Елеусинов высказался о завершении карьеры
Чемпион мира по версии IBO в полусреднем весе казахстанец Данияр Елеусинов (11−0, 6 КО) в интервью badlefthook.com озвучил условия, при которых может завершить карьеру.
Чемпион мира по версии IBO в полусреднем весе казахстанец Данияр Елеусинов (11−0, 6 КО) в интервью badlefthook.com озвучил условия, при которых может завершить карьеру.
«Я не очень люблю бокс, я просто люблю побеждать. Мне нужен промоутер, мне нужно драться. Если этого не произойдет до конца 2022 года, то мне придется уйти на пенсию. Я слишком хорош, чтобы быть “соперником” для промоутера, я доказал это. Я заслуживаю промоутера, который верит в меня и готов драться за меня», — заявил боксер.
25 июня Елеусинов должен был провести в США титульный поединок против украинца Ивана Голуба (20−1, 15 КО), но бой был перенесен на более поздний срок. Их поединок может состояться позже.
Также стало известно о том, что Елеусинов заинтересовал команду британского проспекта Конора Бенна (21−0, 14 КО).
Казахстанец последний раз дрался в декабре, когда и завоевал свой пояс после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао (15−1, 4 КО).