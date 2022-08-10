Елеусинов высказался о завершении карьеры

«Я не очень люблю бокс, я просто люблю побеждать. Мне нужен промоутер, мне нужно драться. Если этого не произойдет до конца 2022 года, то мне придется уйти на пенсию. Я слишком хорош, чтобы быть “соперником” для промоутера, я доказал это. Я заслуживаю промоутера, который верит в меня и готов драться за меня», — заявил боксер.