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14:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Казахстанский боксер Головкин заявил, что близок к завершению карьеры

Казахстанский боксер Геннадий Головкин заявил, что близок к завершению профессиональной карьеры.

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Источник: AFP 2022

17 сентября 40-летний боксер проведет третий бой против мексиканца Сауля Альвареса за титулы по версии WBA, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.

«Я все равно скоро уйду на пенсию, — приводит слова Головкина Boxing Scene со ссылкой на The Sun. — Посмотрим правде в глаза, мне 40 лет, я приближаюсь к возрасту завершения карьеры. У нас с Альваресом были очень хорошие спарринги. На них было интересно смотреть. У нас были нормальные отношения. Но тогда Сауль чувствовал себя слишком хорошо. Теперь он большая звезда, так что последствия этого, вероятно, были побочным эффектом его стремления к славе».

Он отметил, что не испытывает к Альваресу ненависти.

«Для меня Альварес просто боксер, просто еще один человек. Просто спорстмен. Я думаю, что именно так Сауль решил вести себя, решил думать о себе, любить себя и позиционировать себя», — сказал он.

Первый поединок между Головкиным и Альваресом прошел в сентябре 2017 года в США и завершился вничью. В сентябре 2018 года казахстанский боксер проиграл мексиканцу решением судей и лишился титулов WBA Super и WBC. Это поражение стало первым в профессиональной карьере Головкина. Всего за свою профессиональную карьеру он одержал 42 победы (37 — нокаутом), потерпел одно поражение и один бой завершил вничью.

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