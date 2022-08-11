Казахстанский боксер Головкин заявил, что близок к завершению карьеры

17 сентября 40-летний боксер проведет третий бой против мексиканца Сауля Альвареса за титулы по версии WBA, WBO, WBC и IBF во втором среднем весе.

«Я все равно скоро уйду на пенсию, — приводит слова Головкина Boxing Scene со ссылкой на The Sun. — Посмотрим правде в глаза, мне 40 лет, я приближаюсь к возрасту завершения карьеры. У нас с Альваресом были очень хорошие спарринги. На них было интересно смотреть. У нас были нормальные отношения. Но тогда Сауль чувствовал себя слишком хорошо. Теперь он большая звезда, так что последствия этого, вероятно, были побочным эффектом его стремления к славе».

Он отметил, что не испытывает к Альваресу ненависти.

«Для меня Альварес просто боксер, просто еще один человек. Просто спорстмен. Я думаю, что именно так Сауль решил вести себя, решил думать о себе, любить себя и позиционировать себя», — сказал он.