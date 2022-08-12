«Это страшная борьба». Головкин высказался о боях с «Канело»

Источник: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Продолжение противостояния пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), а GGG объяснил выбор противника.

"Давайте поговорим о восхождении на Эверест. Каждый раз ты понимаешь, что это самая высокая точка, то есть это пик. Самый высокий пик. В третий раз ты поднимаешься на этот пик.

Ты же осознаешь, что это очень тяжело. Что это очень непросто, что это постоянная борьба.