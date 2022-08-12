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18:49 (мск), источник: Vesti.kz

«Это страшная борьба». Головкин высказался о боях с «Канело»

Казахстанский боксер Геннадий Головкин (42−1−1, 37 КО) подобрал сравнение для третьего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (57−2−2, 39 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Joe Camporeale-USA TODAY Sports

Продолжение противостояния пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), а GGG объяснил выбор противника.

"Давайте поговорим о восхождении на Эверест. Каждый раз ты понимаешь, что это самая высокая точка, то есть это пик. Самый высокий пик. В третий раз ты поднимаешься на этот пик.

Ты же осознаешь, что это очень тяжело. Что это очень непросто, что это постоянная борьба.

Каждая секунда, каждый раунд — это страшная борьба. Просто где-то ты идешь быстрее, где-то ты идешь тяжелее. Но ты пытаешься дойти до пика… Твоя задача — дойти", — рассказал Головкин.

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