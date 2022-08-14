Всемирный боксерский совет ждет от Фьюри подтверждения о завершении карьеры

В начале августа Фьюри объявил, что готов вернуться на ринг ради третьего боя с британцем Дереком Чисорой. Однако в пятницу, в день своего 34-летия Фьюри объявил о завершении карьеры.

«Мы говорили с промоутером и дали срок до 26 августа, чтобы Фьюри смог прислать нам письменное подтверждение своего окончательного решения. После этого мы сможем приступить в обсуждению ситуации с чемпионскими титулами. Мы подождем до 26 августа. Спешить нам некуда. Если он подтвердит свой уход, то мы устроим для него праздничные проводы. Он был великим героем на ринге и за его пределами», — цитирует президента WBC Маурисио Сулеймана Boxing Scene со ссылкой на Izquierdazo.

Глава WBC не стал уточнять, будут ли объявлены титулы чемпиона вакантными в конце месяца.

«Фьюри решил попрощаться с боксом, несмотря на то, что находится на пике своей карьеры. У него прекрасная семья, он наслаждается жизнью, но у него есть еще то, что он мог бы сделать на ринге», — отметил Сулейман.