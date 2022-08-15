«Канело» назвал причину ненависти к Головкину

«Головкин — лицемер. Спросите людей за кадром, как он себя ведет, но когда они включают камеру, он ведет себя как очень хороший человек, уважительный, — цитирует “Канело” Marca. — Я не люблю двуличных людей, если они говорят, что я придурок, это нормально, но я такой, какой я есть, я не притворяюсь кем-то другим».

Также «Канело» назвал причину своей ненависти к Головкину: «Он сказал, что я нечестен, что я притворщик, что я мошенник. Он упомянул, что вся моя команда позорит мою страну. Вот некоторые из вещей, которые он сказал».