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13:20 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» назвал причину ненависти к Головкину

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (57−2−2, 39 КО) в очередной раз высказался в адрес своего главного антагониста — казахстанца Геннадия Головкина (42−1−1, 37 КО) перед их третьим боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

«Головкин — лицемер. Спросите людей за кадром, как он себя ведет, но когда они включают камеру, он ведет себя как очень хороший человек, уважительный, — цитирует “Канело” Marca. — Я не люблю двуличных людей, если они говорят, что я придурок, это нормально, но я такой, какой я есть, я не притворяюсь кем-то другим».

Также «Канело» назвал причину своей ненависти к Головкину: «Он сказал, что я нечестен, что я притворщик, что я мошенник. Он упомянул, что вся моя команда позорит мою страну. Вот некоторые из вещей, которые он сказал».

Напомним, третий бой Головкина и «Канело» состоится 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где прошли их предыдущие два боя. Первый закончился ничьей, а второй — минимальной победой мексиканца.

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