В США разоблачили Каната Ислама после первого поражения в карьере

Эксперт заявил, что казахстанский боксер упустил свой шанс и должен попробовать себя в другой роли.
«Канат Ислам уже возрастной боксер. Он был очень активным до того, как добрался до верхних строчек рейтинга. Затем в самый важный момент он остановился. Он перестал расти и потерял свой темп. Поражение в последнем бою было знаком. Ему пора остановиться. Он может провести пару боев, улучшить статистику и порадовать болельщиков. Однако о больших битвах и титулах ему можно забыть. Он упустил свой шанс. Возможно, стоит попробовать себя в качестве промоутера или тренера», — отметил МакКаферри.
Добавим, казахстанец тренируется в США и может вернуться на ринг в сентябре в США. Этот поединок станет для Ислама первым после его поражения в феврале в Плант-Сити (штат Флорида, США), когда он уступил британцу Джимми Келли (26−2, 10 КО) решением судей за вакантный титул WBO Global в среднем весе.