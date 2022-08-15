В США разоблачили Каната Ислама после первого поражения в карьере

«Канат Ислам уже возрастной боксер. Он был очень активным до того, как добрался до верхних строчек рейтинга. Затем в самый важный момент он остановился. Он перестал расти и потерял свой темп. Поражение в последнем бою было знаком. Ему пора остановиться. Он может провести пару боев, улучшить статистику и порадовать болельщиков. Однако о больших битвах и титулах ему можно забыть. Он упустил свой шанс. Возможно, стоит попробовать себя в качестве промоутера или тренера», — отметил МакКаферри.