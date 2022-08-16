Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
05:00
Швеция U20
Германия U20
42
Футбол. Еврокубки
22:00
Буде-Глимт
Динамо З
Футбол. Еврокубки
22:00
Копенгаген
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
ПСВ
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
01:00
Канада U20
Финляндия U20
63
Футбол. Зарубежный
15.08
Бетис
Эльче
30
Все события
Фоторепортажи
10В первом раунде драфта НХЛ выбрали троих россиян
22Все участники ЧМ-2022 по футболу
11:16 (мск), источник: Sport24

Усик и Джошуа заработают $ 80 млн на двоих за титульный бой-реванш

Украинский боксер Александр Усик и его соперник, британец Энтони Джошуа заработают 80 миллионов долларов на двоих за титульный бой-реванш, сообщает Daily Star.

Наверх
Источник: AFP 2022

По данным источника, доходы между боксерами распределятся в пропорции 50/50 вне зависимости от исхода поединка. Таким образом, Усик и Джошуа получат по 40 миллионов долларов каждый.

Бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе состоится в Джидде (Саудовская Аравия) в субботу, 20 августа. Первый поединок между спортсменами завершился победой Усика единогласным решением судей.

 Красавица-волейболистка изуродовала себя огромной татуировкой: «Я очень сильно жалею. Заливалась дичайшими слезами»
Украинская телеведущая, бежавшая в Турцию, выложила пикантное фото в откровенном купальнике
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь