Усик и Джошуа заработают $ 80 млн на двоих за титульный бой-реванш
Украинский боксер Александр Усик и его соперник, британец Энтони Джошуа заработают 80 миллионов долларов на двоих за титульный бой-реванш, сообщает Daily Star.
Украинский боксер Александр Усик и его соперник, британец Энтони Джошуа заработают 80 миллионов долларов на двоих за титульный бой-реванш, сообщает Daily Star.
По данным источника, доходы между боксерами распределятся в пропорции 50/50 вне зависимости от исхода поединка. Таким образом, Усик и Джошуа получат по 40 миллионов долларов каждый.
Бой за звание чемпиона мира WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе состоится в Джидде (Саудовская Аравия) в субботу, 20 августа. Первый поединок между спортсменами завершился победой Усика единогласным решением судей.