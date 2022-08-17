Казахстанский нокаутер объяснил причину своего простоя

«Уже полтора года я не выхожу в ринг. Во-первых, я приехал в Казахстан травмированным. До этого там (в Канаде. — Прим. ред.) остались на год, был карантин, родился сын. Потом нужно было вернуться в Казахстан, здесь у ребенка бабушки и дедушки, думали, приедем повидаться. Но травма оказалась более серьезной, хотя сейчас я восстановился. Затем мы пытались два раза вылететь: сначала мы отправились в Германию и не смогли дальше вылететь, потому что была проблема с визой, во второй раз были проблемы при посадке в самолет тоже из-за визы. И сейчас опять проблемы с визой, скоро должны получить ее и снова вылетим. В данный момент веду подготовку здесь, тренируюсь», — отметил боксер.