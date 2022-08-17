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17:18 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер объяснил причину своего простоя

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (12−0, 10 КО) в интервью Youtube-каналу NAIZA TV рассказал о причинах своего простоя, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: boxeringweb.net

«Уже полтора года я не выхожу в ринг. Во-первых, я приехал в Казахстан травмированным. До этого там (в Канаде. — Прим. ред.) остались на год, был карантин, родился сын. Потом нужно было вернуться в Казахстан, здесь у ребенка бабушки и дедушки, думали, приедем повидаться. Но травма оказалась более серьезной, хотя сейчас я восстановился. Затем мы пытались два раза вылететь: сначала мы отправились в Германию и не смогли дальше вылететь, потому что была проблема с визой, во второй раз были проблемы при посадке в самолет тоже из-за визы. И сейчас опять проблемы с визой, скоро должны получить ее и снова вылетим. В данный момент веду подготовку здесь, тренируюсь», — отметил боксер.

Напомним, что Ахмедов боксировал последний раз в январе прошлого года. Тогда казахстанец единогласным решением судей выиграл титульный поединок у Стивена Даньо (20−5−3, 7 КО) из Нидерландов. По итогам того боя «Солдат Q» завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental.

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