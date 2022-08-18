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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Украинский боксер высмеял Усика за его поведение на дуэли взглядов с Джошуа

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Украинский боксер Иван Редкач раскритиковал соотечественника Александра Усика после его дуэли взглядов с британцем Энтони Джошуа.

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Источник: AP 2022

Усик пришел на мероприятие в костюме казака и исполнил украинскую народную песню.

«Клоун чистой воды. Я не являюсь его хейтером, но мне не нравится такое», — написал Редкач в соцсетях.

Бой Усика с Джошуа пройдет в Саудовской Аравии 20 августа. Напомним, что в первой схватке, прошедшей в сентябре 2021 года, украинец победил единогласным решением судей и завоевал титул чемпиона мира в тяжелом весе по версиям четырех организаций.

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