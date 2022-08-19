Усик против Джошуа и всего мира. Главное о великом бое украинского казака

Источник: © Фото : DAZN / Cоцсети украинца

Где и когда пройдет схватка?

Итак, второй бой непобежденного украинца Александра Усика (19−0) против британца Энтони Джошуа (24−2) пройдет 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) на 40-тысячном стадионе. Локация была выбрана неслучайно: именно саудовцы предложили организаторам и боксерам наилучшие финансовые условия. Впоследствии супербой получил яркое название Rage on the Red Sea (Ярость на Красном море).

Изначально реванш должен был пройти в мае, однако из-за событий на Украине поединок сначала подвинули на июль, а затем окончательно перенесли на август.

Вечер бокса начнется в 18:00 мск. Главную рубку мы увидим ближе к 23:00 мск.

Что стоит на кону?

Это будет первая защита Усика титулов чемпиона мира в тяжелом весе по версиям:

Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super);

Всемирной боксерской организации (WBO);

Международной боксерской федерации (IBF);

Международной боксерской организации (IBO).

Также победитель этого противостояния возьмет вакантный титул чемпиона мира по версии журнала The Ring.

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Каким был первый бой?

Впервые тяжеловесы встретились на ринге в сентябре 2021 года в Лондоне, и тогда Усик одержал сенсационную победу единогласным решением судей (117−112, 115−113, 116−112), отобрав у Джошуа четыре чемпионских пояса. Украинец был значительно быстрее, нежели габаритный британец, выбрасывал больше акцентированных ударов, а в концовке поединка и вовсе чуть не отправил AJ на канвас.

Кто фаворит?

Букмекеры верят в представителя Украины — на него коэффициент составляет 1.5. В то же время, сложно назвать активировавшего опцию незамедлительного реванша AJ тотальным андердогом. Успех британца оценивается в 2.6.

Помимо этого, букмекеры верят, что схватка снова продлится всю дистанцию — на такой расклад принимаются ставки с коэффициентом чуть менее 2.0.

Что говорили боксеры перед реваншем?

Александр Усик (The Guardian):

«Пусть Джошуа думает, что отправит меня в нокаут. Пусть у него возникнет такое желание. Мы с командой много раз пересматривали первый бой, мы проработаем ошибки… Я не думаю о Джошуа. Меня не волнует, есть ли у него новая тактика или новый тренер. Считаю его предсказуемым в ринге. Думаю я о себе. Мы пашем, ставим новые цели и с Божьей помощью станем еще лучше».

Энтони Джошуа в эфире Sky Sports:

«В первой раз я хотел его перебоксировать. Теперь же я хочу его размазать! Так изменилось мое мышление. Я боксировал по любителям больше трех лет и достиг многого. Дело было не в мастерстве, в этом компоненте многие меня превосходили. Агрессия. С годами ты вырастаешь как спортсмен, но не забывай, что только агрессия привела тебя туда, где ты есть».

Вернется ли Фьюри ради победителя?

Непонятно. С одной стороны, завершивший карьеру Цыганский Барон заигрывает с болельщиками камбэками и новыми заявлениями об уходе. Так он остается на слуху и не дает хайпу вокруг своей персоны угаснуть. С другой, Тайсон был всерьез заинтересован в афише, где он будет красоваться с соотечественником Джошуа. Именно поэтому он (как и многие другие звезды, включая Майка Тайсона) желает победы медийному AJ — «бой непобежденных» против Усика тяжеловеса не будоражит.

Посмотрим, чем блеснет Фьюри в субботу на просторах соцсетей.

Где посмотреть поединок?

Схватку Усика против Джошуа покажут на стриминговых платформах DAZN и Sky Sports. Что касается бесплатной трансляции, то она будет доступна на официальном YouTube-канале украинского боксера.

Сколько заработают Усик и Джошуа?

Ранее зарубежные СМИ писали, что гонорарный фонд реванша составит 80 миллионов долларов. Сумму разделят 50 на 50 — каждый боксер получит за поединок по $40 млн без учета процента от продажи платных трансляций (PPV).

Для сравнения, в сентябрьском поединке соотношение было 80 на 20 не в пользу Усика. И тогда, по разным оценкам, украинец заработал около 5 миллионов (на счет Джошуа поступили $18 млн).