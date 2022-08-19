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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Усик ответил на вопрос, что увидел в глазах Джошуа во время дуэли взглядов

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, 35-летний украинский боксёр Александр Усик ответил на вопрос по поводу затяжной дуэли взглядов с британцем Энтони Джошуа.

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Источник: Reuters

Напомним, будущие соперники смотрели друг на друга в течение минуты и 46 секунд, несмотря на призывы промоутера Эдди Хирна повернуться к публике.

Что я увидел в глазах Джошуа? Себя. Там было видно моё отражение. Увидел ли, что выйду с поясами? Мы завтра увидим это.

Александр Усик
украинский боксер

Напомним, уже завтра, 20 августа, Усик и Джошуа проведут бой-реванш. Первый поединок между ними был признан событием 2021 года по версии издания The Ring. Противостояние продлилось все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу украинскому боксёру — 116−112, 117−114, 115−113.

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