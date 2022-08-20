«Канело» принял непростые меры перед трилогией с Головкиным

«Канело» также решил отказаться от веганской диеты и вернуться к питанию мясом животных, как это делало подавляющее большинство боксеров с момента зарождения этого вида спорта.

«Я пытался это делать несколько недель, и очень сложно все резко изменить, поэтому сейчас, как и всю жизнь, продолжаю питаться так же, как и раньше. Я чувствую себя прекрасно, я усердно тренировался и уверен в бое», — заявил мексиканец.