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11:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» принял непростые меры перед трилогией с Головкиным

Мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес (57−2−2, 39 КО) рассказал об отказе от вегетарианской диеты перед трилогией с Геннадием Головкиным (42−1−1, 37 КО), сообщает us.as.com.

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Источник: Reuters

«Канело» также решил отказаться от веганской диеты и вернуться к питанию мясом животных, как это делало подавляющее большинство боксеров с момента зарождения этого вида спорта.

«Я пытался это делать несколько недель, и очень сложно все резко изменить, поэтому сейчас, как и всю жизнь, продолжаю питаться так же, как и раньше. Я чувствую себя прекрасно, я усердно тренировался и уверен в бое», — заявил мексиканец.

Поединок между «Канело» и Головкиным пройдет 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где прошли предыдущие их два боя. Первый закончился ничьей, а второй — минимальной победой мексиканца.

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