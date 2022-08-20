Тренер Джошуа не верит, что Энтони победит. Что происходит

Ранее мы приводили доказательства, почему Энтони Джошуа обречён на очередной проигрыш от Александра Усика. Теперь настала очередь разобрать его команду, а именно нового тренера Роберта Гарсию. Гарсия был призван изменить сознание Джошуа и помочь вернуть ему инстинкт хищника. Поначалу новый коуч заявлял, что с этой задачей они успешно справились.

«Он и не готовился побеждать в первом бою. Судя по тому, что он сказал мне, он настраивался на то, чтобы пройти все двенадцать раундов. Он не думал о том, чтобы победить. И это большая разница.



Сейчас же он думает о победе и о том, как нанести ущерб. И это самое важное. Ему нужна команда, которая хочет от него победы, хочет, чтобы он стал жёстче. И этим я как раз занимаюсь. Мы заставляем его быть агрессивным, злым и причинять боль любому, кто оказывается перед ним в ринге», — сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу SecondsOut ровно месяц назад.

Два дня назад этот же специалист заявил следующее:

«Может ли Джошуа победить судейским решением? Да. Я знаю, что он способен победить по очкам. Может ли Джошуа нокаутировать Усика? Думаю, да. Мы на это нацелены. Я считаю, что Энтони и сам это знает. Мы с Анхелем Фернандесом будем подталкивать его к походу за нокаутом».

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А сегодня в СМИ вбросили цитату от Гарсии, что они отказываются от агрессивного подхода, признав сильные стороны Усика. И при этом Роберт не указал, за счёт чего они собираются творить апсет.

«Весь боксёрский мир знает, что Энтони не может перебоксировать Усика, поэтому мы должны давить более разумным для нас способом. Усик — очень талантливый боец. У него свои комбинации, отличный джеб, отличный прямой с правой и ещё много всего. Мы должны тренироваться так, чтобы быть к этому готовыми. Но мы не идём в ринг, чтобы выступать там безрассудно в духе Маркоса Майданы, ничего подобного. Нужно подходить к поединку с умом.



Многие недооценивают Энтони, но вы не видели его в спортзале. Он очень умён, талантлив и предан делу. Всё это и немного больше мысли, и он будет неудержим», — приводит слова Гарсии BBC 5 Live Boxing.

Это очень похоже на досрочную капитуляцию, чтобы потом не отмазываться после боя, почему у них не получилось сдюжить перед украинцем. Тут смущает несколько предложений, которые противоречат сказанному месяц назад.

Первое:



«Но мы не идём в ринг, чтобы выступать там безрассудно в духе Маркоса Майданы, ничего подобного».

Напомним, Маркос Майдана — бывший подопечный Роберта Гарсии, едва не одолевший Флойда Мейвезера в мае 2014 года за счёт невероятного напора и агрессии. По сути, для этого и назначался Гарсия, чтобы привить ту же манеру, что и аргентинцу. Это то, о чём говорил Роберт месяц назад:

«Ему нужна команда, которая хочет, чтобы он стал жёстче. Мы заставляем его быть агрессивным, злым и причинять боль любому, кто оказывается перед ним в ринге».

Именно в такой агрессии заключался ключ к победе над Усиком. Невероятный уровень прессинга и мощные удары способны сотворить тот самый апсет, тем более в тяжёлом весе.

Источник: Социальные сети Роберта Гарсии

Второе:

«Мы должны тренироваться так, чтобы быть к этому готовыми».

Роберт, бой уже сегодня, о каких тренировках идёт речь? Вы уже должны думать о настрое на схватку, а не о недоделанных наработках.

И третье — противоречие внутри одной цитаты. Это вообще золото:

«Весь боксёрский мир знает, что Энтони не может перебоксировать Усика».

«Он [Энтони] очень умён, талантлив и предан делу. Всё это и немного больше мысли, и он будет неудержим».

Странно видеть в одной цитате признание превосходства соперника в бойцовском IQ и завуалированную формулу, которая якобы позволит переиграть Усика на его же поле. успеха из неизвестных компонентов. о Усика над своим бойцом в бойцовском IQ, потому Дело в том, что бокс в чистом виде — это игра, кто в кого больше попадёт и кто меньше пропустит в ответ. И согласно словам тренера, его бойцу нужно всего лишь немного мыслей, чтобы стать неудержимым.

Если предположить, что в интеллекте между Александром и Энтони гигантская пропасть, что мы увидели в первом бою, и британцу необходимо сделать небольшой шажок, чтобы стать цербером, тогда на каком уровне находится украинец прямо сейчас? Видимо, на недостижимом простому смертному.

Это очень плохой сигнал из стана Джошуа. В сегодняшней новости тренер признался, что он не знает, что можно противопоставить украинцу. Он всего лишь ограничился пространной цитатой про улучшение параметров, которые якобы должны принести успех. Поэтому, если Усик снова переедет Джошуа, тогда на Роберта Гарсию можно вешать ярлык шарлатана уровня Тони Роббинса, неуклюже жонглирующего словами.