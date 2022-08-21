Усик победил Джошуа в бое-реванше и удержал титулы чемпиона мира
Украинский боксер Александр Усик в бое-реванше одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Украинский боксер Александр Усик в бое-реванше одержал победу над британцем Энтони Джошуа. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Бой прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил решением судей.
Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).
Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.
На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.