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10:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Усик поставил ультиматум после второй победы над Джошуа

Украинский боксер Александр Усик назвал нового желаемого соперника после победы над британцем Энтони Джошуа в бое-реванше. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Усик заявил, что дальше будет драться только с британцем Тайсоном Фьюри. «Я уверен, что он еще не ушел, уверен, он хочет драться со мной. А я хочу драться с ним. Либо я буду драться с Тайсоном Фьюри, либо не буду драться вообще», — поставил ультиматум украинец.

Второй бой Усика и Джошуа прошел в ночь на 21 августа в Джидде (Саудовская Аравия) и продлился все 12 раундов. Украинец победил раздельным решением. Таким образом, Усик удержал титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Первый бой Усика и Джошуа прошел в сентябре 2021-го. Украинец так же победил решением судей, схватка продлилась все 12 раундов.

На счету 32-летнего Джошуа 24 победы и три поражения на профессиональном ринге, 35-летний Усик выиграл все 20 боев в карьере.

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