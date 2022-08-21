Энтони Джошуа — больше не дерево. Выдал лучший бокс в жизни, но Усик для него недосягаем

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Закончился матч-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа валидольной победой украинца раздельным решением судей. Удивительно, что именно британский судья отдал предпочтение чемпиону. К слову, мы также полагаем, что Усик выиграл со счётом 115:113.

Ко всеобщему удивлению, Джошуа смог поразить и опровергнуть все расклады против себя. Он начал бой, как и должен был со своими габаритами и данными. Энтони включил давление и гонял украинца вдоль канатов, заняв центр ринга. Если первый раунд был разведочным, то потом Эй Джей подключил свои козыри и наработки. Сначала на сцену вышли джебы. В то же время Усик напоминал бледную тень себя самого. Словно в него вселился Василий Ломаченко образца поединка против Теофимо Лопеса.

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Поначалу Эй Джею удавалось подавлять украинца своими данными. Кроме того, у него получалось работать в ближней дистанции, чего не было в первой встрече. Джошуа отменно встречал Усика апперкотами в корпус. Двери в ближнюю дистанцию были закрыты. Но в четвёртом раунде Александр начал оживать и в пятой трёхминутке включил свой фирменный челнок. Теперь Эй Джею было тяжело попадать по цели. И Усик вернул сценарий первой встречи.

Но затем настал второй акт от Джошуа. Он показал тактическую гибкость, снова включив давление вкупе с антропометрией. Британец аккуратно обстреливал Усика и не подпускал его к себе. Но самым ярким нововведением от Роберта Гарсии стали удары по корпусу, к которым Александр был явно не готов. И поэтому в девятом раунде он так серьёзно отхватил, что едва выжил. Перед чемпионскими тремя раундами Усик вёл с минимальным счётом 86:85, но по ударам преимущество было у Джошуа — 92−91 и 27−19% точных попаданий.

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Было заметно, что в этот раз Энтони не уступал Александру по скорости ударов, как и по части кардио. Но Усик не был бы самим собой, если бы не реабилитировался после провала. Он снова воспроизвёл правило возврата после проигрышей, даже разгромных. Причём украинец отзеркалил его благодаря работе на челноке и морально-волевым качествам. К этому моменту оба бойца были истощены.

11-й раунд украинец вырвал за счёт ног, хотя Эй Джей пытался сбить его коварными ударами в корпус. А в заключительном отрезке британец проявил тот самый характер, за отсутствие которого его все журили. И наконец-то он грязно работал в клинче. Но было уже поздно, так как Усик успел взять семь раундов и вырвать непростую победу.

Джошуа выдал лучший бой в жизни, перестроившись в сжатые сроки. Он действительно опроверг наши прогнозы, показав характер и бойцовский интеллект. Но небольшая разница в технике сделала ключевую разницу в исходе схватки. С такой драмой есть смысл подумать о трилогии. Зрители точно будут за. Да и Эдди Хирн сможет заманить рекордным гонораром.



А пока что выдыхаем и поздравляем чемпиона с волевой и очень важной победой!