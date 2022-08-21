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11:35 (мск), источник: Vesti.kz

Новый обладатель титула от WBC обратился к Казахстану

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Сергей Липинец (17−2−1, 13 KO) пообещал привезти пояс WBC Silver в Казахстан, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AFP 2022

Его он завоевал в поединке против американца Омара Фигероа-младшего (28−3−1, 19 KO), которого он досрочно победил в главном событии шоу телеканала Showtime в Голливуде (штат Флорида, США).

«Спасибо большое всем, пацаны, кто за меня болел, кто смотрит, моей жене большое спасибо. Вика, я тебя люблю. Лева, Марк, мама, я вас сильно люблю. Казахстан, бабушка, этот пояс отправляется к вам, я привезу его c собой», — сказал Липинец.

Напомним, что в этом поединке Сергей заменил скандального американца Эдриена Бронера (34−4−1, 24 КО), снявшегося из-за психологических проблем.

Липинец вышел на этот бой как боксер из Казахстана. Он уроженец Актюбинской области.

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