Джошуа бросил за канаты пояса Усика после поражения

Боксеры провели реванш в ночь на воскресенье, победу вновь одержал Усик (раздельным решением судей). Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе. После поединка Джошуа схватил два пояса и бросил их за пределы ринга.

«Если бы вы знали мою историю, вы бы поняли мою эмоциональность. Я не тот боксер, который был любителем с пяти лет и имел хорошее будущее с юности. Меня могли посадить в тюрьму, я вышел под залог и начал тренироваться, чтобы научиться драться», — сказал Джошуа после боя.