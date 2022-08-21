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10:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джошуа бросил за канаты пояса Усика после поражения

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Британский боксер Энтони Джошуа после поражения от Александра Усика бросил за канаты чемпионские пояса украинца, за что впоследствии принес извинения.

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Боксеры провели реванш в ночь на воскресенье, победу вновь одержал Усик (раздельным решением судей). Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Международной боксерской организации (IBO) в тяжелом весе. После поединка Джошуа схватил два пояса и бросил их за пределы ринга.

«Если бы вы знали мою историю, вы бы поняли мою эмоциональность. Я не тот боксер, который был любителем с пяти лет и имел хорошее будущее с юности. Меня могли посадить в тюрьму, я вышел под залог и начал тренироваться, чтобы научиться драться», — сказал Джошуа после боя.

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