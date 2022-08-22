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11:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Внук Мухаммеда Али выиграл 6-й бой подряд

Внук легендарного боксера Мухаммеда Али Нико Али Уолш (6−0) выиграл шестой бой подряд, победив Рейеса Санчеса (7−3) нокаутом во втором раунде после жестких ударов по корпусу.

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Источник: AP 2022

Поединок состоялся 20 августа в Pechanga Arena в Сан-Диего, США.

«Чувствую себя превосходно. Это особенная победа, потому что это матч-реванш, — сказал Уолш после победы над Санчесом. — Благодаря тяжелой работе я показал, что это новый я. Благодарю тренеров и Боба Арума. За каждым моим боем стоят гении».

Уолш дебютировал на профессиональном ринге чуть больше года назад в тех же фирменных белых шортах Everlast, которыми прославился его дед. С тех пор Уолш одержал пять побед нокаутом и одно — судейским решением.

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