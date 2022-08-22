Внук Мухаммеда Али выиграл 6-й бой подряд

«Чувствую себя превосходно. Это особенная победа, потому что это матч-реванш, — сказал Уолш после победы над Санчесом. — Благодаря тяжелой работе я показал, что это новый я. Благодарю тренеров и Боба Арума. За каждым моим боем стоят гении».