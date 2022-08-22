Внук Мухаммеда Али выиграл 6-й бой подряд
Внук легендарного боксера Мухаммеда Али Нико Али Уолш (6−0) выиграл шестой бой подряд, победив Рейеса Санчеса (7−3) нокаутом во втором раунде после жестких ударов по корпусу.
Внук легендарного боксера Мухаммеда Али Нико Али Уолш (6−0) выиграл шестой бой подряд, победив Рейеса Санчеса (7−3) нокаутом во втором раунде после жестких ударов по корпусу.
Поединок состоялся 20 августа в Pechanga Arena в Сан-Диего, США.
«Чувствую себя превосходно. Это особенная победа, потому что это матч-реванш, — сказал Уолш после победы над Санчесом. — Благодаря тяжелой работе я показал, что это новый я. Благодарю тренеров и Боба Арума. За каждым моим боем стоят гении».
Уолш дебютировал на профессиональном ринге чуть больше года назад в тех же фирменных белых шортах Everlast, которыми прославился его дед. С тех пор Уолш одержал пять побед нокаутом и одно — судейским решением.