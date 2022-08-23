Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Црвена Звезда
Маккаби Хайфа
22
Футбол. Еврокубки
22:00
Виктория Пл
Карабах
21
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Динамо К
30
Футбол. Еврокубки
19:00
АПОЭЛ
Юргорден
32
Футбол. Еврокубки
24.08
Динамо З
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
24.08
Трабзонспор
Копенгаген
Все события
Фоторепортажи
29«Зенит» и ЦСКА выдали ярчайший матч в Санкт-Петербурге
11«Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА
19:48 (мск), источник: Vesti.kz

Жанибека Алимханулы объявили чемпионом мира

Менеджер и инсайдер Рик Глейзер высказался о перспективах казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (12−0, 8 КО), назвав проспекта обладателем чемпионского титула WBO, передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
Источник: Top Rank

Ранее американец Деметриус Андраде (31−0, 19 КО) отказался от титула, а Алимханулы может войти в историю.

«Как я ранее написал в “Твиттере” несколько месяцев назад, Деметриус Андраде никогда не посмеет встретиться с Жанибеком Алимханулы, и теперь Андраде отказался от своего титула #WBO World в 160 фунтах и даже не расстроился. Временный чемпион Жанибек Алимханулы теперь объявлен полным чемпионом мира @WorldBoxingOrg», — пишет инсайдер.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь