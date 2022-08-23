Жанибека Алимханулы объявили чемпионом мира
Менеджер и инсайдер Рик Глейзер высказался о перспективах казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (12−0, 8 КО), назвав проспекта обладателем чемпионского титула WBO, передает корреспондент Vesti.kz.
Менеджер и инсайдер Рик Глейзер высказался о перспективах казахстанского средневеса Жанибека Алимханулы (12−0, 8 КО), назвав проспекта обладателем чемпионского титула WBO, передает корреспондент Vesti.kz.
Ранее американец Деметриус Андраде (31−0, 19 КО) отказался от титула, а Алимханулы может войти в историю.
«Как я ранее написал в “Твиттере” несколько месяцев назад, Деметриус Андраде никогда не посмеет встретиться с Жанибеком Алимханулы, и теперь Андраде отказался от своего титула #WBO World в 160 фунтах и даже не расстроился. Временный чемпион Жанибек Алимханулы теперь объявлен полным чемпионом мира @WorldBoxingOrg», — пишет инсайдер.