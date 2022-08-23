Жанибека Алимханулы объявили чемпионом мира

«Как я ранее написал в “Твиттере” несколько месяцев назад, Деметриус Андраде никогда не посмеет встретиться с Жанибеком Алимханулы, и теперь Андраде отказался от своего титула #WBO World в 160 фунтах и даже не расстроился. Временный чемпион Жанибек Алимханулы теперь объявлен полным чемпионом мира @WorldBoxingOrg», — пишет инсайдер.