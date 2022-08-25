Уайлдер получил шанс обойти Усика и подраться с Фьюри

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Президент WBC подтвердил Маурисио Сулейман, что организация сделала следующий бой Уайлдера против Роберта Хелениуса претендентским. Это означает, что в случае успеха именно Уайлдер получит возможность в четвертый раз подраться с Фьюри. При условии, что британский тяжеловес не оставит пояс.

Сулейман добавил, что совет ждет от Фьюри решения относительно того, будет ли британец возобновлять карьеру или оставит титул. Свою позицию Фьюри должен обозначить до 26 августа.