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20:35 (мск), источник: Lenta.Ru

Тайсон Фьюри подтвердил возвращение в бокс

Британский тяжеловес Тайсон Фьюри оповестил Всемирный боксерский совет (WBC) о том, что вернется к профессиональным выступлениям. Об этом сообщает Sky Sports.

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Источник: AP 2022

Таким образом, 34-летний боксер подтвердил возобновление карьеры. В этом случае Фьюри предстоит защищать титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Ранее стало известно, что WBC предоставил претендентский статус поединку Деонтея Уайлдера и Роберта Хелениуса. Победитель противостояния получит шанс на титульный бой против Фьюри.

Также сохраняется вероятность проведения боя за объединение титулов между Фьюри и украинским тяжеловесом Александром Усиком. Последний удерживает пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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