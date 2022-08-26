Тайсон Фьюри подтвердил возвращение в бокс

Таким образом, 34-летний боксер подтвердил возобновление карьеры. В этом случае Фьюри предстоит защищать титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC.

Ранее стало известно, что WBC предоставил претендентский статус поединку Деонтея Уайлдера и Роберта Хелениуса. Победитель противостояния получит шанс на титульный бой против Фьюри.

Также сохраняется вероятность проведения боя за объединение титулов между Фьюри и украинским тяжеловесом Александром Усиком. Последний удерживает пояса по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).