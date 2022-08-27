Гассиев одержал третью победу в супертяжелой весовой категории
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев одержал третью победу в супертяжелой весовой категории, нокаутировав американца Карлоуса Уэлча.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев одержал третью победу в супертяжелой весовой категории, нокаутировав американца Карлоуса Уэлча.
Обладатель титула WBA Asia в ходе поединка в Белграде отправил своего оппонента в нокаут в первом раунде.
На счету 28-летнего Гассиева теперь 29 побед (22 нокаутом) и одно поражение.