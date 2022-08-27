Текущие события
Футбол. Зарубежный
26.08
Бетис
Осасуна
10
Футбол. Зарубежный
26.08
Аяччо
Лилль
13
Футбол. Зарубежный
26.08
Лацио
Интер
31
Футбол. Зарубежный
26.08
Фрайбург
Бохум
10
Футбол. Зарубежный
26.08
Жирона
Сельта
01
Футбол. Премьер-лига
26.08
Сочи
Химки
41
Футбол. Зарубежный
26.08
Монца
Удинезе
12
Все события
Фоторепортажи
24Суперкубок «Зенита»: песня МакSим, Аршавин на скамейке и разгром «Спартака»
33Тюкавин прервал неудачную серию «Динамо», Абаскаль впервые проиграл со «Спартаком» в РПЛ: фото дерби
00:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гассиев одержал третью победу в супертяжелой весовой категории

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российский боксер Мурат Гассиев одержал третью победу в супертяжелой весовой категории, нокаутировав американца Карлоуса Уэлча.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Обладатель титула WBA Asia в ходе поединка в Белграде отправил своего оппонента в нокаут в первом раунде.

На счету 28-летнего Гассиева теперь 29 побед (22 нокаутом) и одно поражение.

 Предала США и скрывала свой пол. Как легендарная чемпионка всех обманула
Превзошла Кабаеву и связалась с уголовником: история любимицы Винер
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь