Алимханулы бросил вызов непобежденному чемпиону мира в новом статусе

«Я хочу драться с Чарло и получить титул чемпиона мира по версии WBC! Это будет довольно легкая работа! Все знают, если я говорю легкая работа, она будет легкой работой, Иншалла!» — написал Жанибек в Твиттере.

Напомним, Алимханулы был обладателем пояса «временного» чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) после победы в мае над британцем Дэнни Дигнумом (14−1−1, 8 КО).