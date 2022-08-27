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09:21 (мск), источник: Vesti.kz

Алимханулы бросил вызов непобежденному чемпиону мира в новом статусе

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы (12−0, 8 КО) после официального объявления его чемпионом мира по версии WBO бросил вызов обладателю титула WBC в среднем весе американцу Джермаллу Чарло (32−0, 22 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2022

«Я хочу драться с Чарло и получить титул чемпиона мира по версии WBC! Это будет довольно легкая работа! Все знают, если я говорю легкая работа, она будет легкой работой, Иншалла!» — написал Жанибек в Твиттере.

Напомним, Алимханулы был обладателем пояса «временного» чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) после победы в мае над британцем Дэнни Дигнумом (14−1−1, 8 КО).

Полноценным титулом в среднем дивизионе владел американский боксер Деметриус Андраде (31−0, 19 KO), но он отказался от него, перейдя во второй средний вес и тем самым уклонившись от поединка с претендовавшим на пояс Алимханулы. И вот WBO официально сделала заявление по новому статусу Жанибека.

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