Бой Усика и Фьюри состоится на Ближнем Востоке в феврале 2023 года

По информации источника, поединок будет проведён в одной из стран Ближнего Востока. Организаторы рассматривают варианты с Саудовской Аравией, Катаром и ОАЭ. Ожидается, что бой состоится 11 или 18 февраля.

Напомним, ранее министр спорта Саудовской Аравии подтверждал, что страна заинтересована в том, чтобы принять титульный поединок у себя.