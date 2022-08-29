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11:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Майк Тайсон рассказал, почему он передвигался в инвалидном кресле

В августе бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50−6) был замечен в аэропорту Майами в инвалидном кресле.

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Источник: AP 2022

До этого он передвигался с тростью в руке.

По словам Тайсона, он борется с ишиасом — болью в пояснично-крестцовой области.

«Когда это [ишиас] обостряется, я даже не могу говорить. Слава богу, у меня это единственная проблема со здоровьем», — приводит слова Тайсона издание Sportskeeda.

Чаще всего спортсмены испытывают эту боль из-за напряжения мышц во время тренировки. Многие бойцы, включая Кейна Веласкеса (14−3) и Андерсона Сильвы (34−11), признавались, что страдают от ишиаса.

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