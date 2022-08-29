Майк Тайсон рассказал, почему он передвигался в инвалидном кресле

До этого он передвигался с тростью в руке.

По словам Тайсона, он борется с ишиасом — болью в пояснично-крестцовой области.

«Когда это [ишиас] обостряется, я даже не могу говорить. Слава богу, у меня это единственная проблема со здоровьем», — приводит слова Тайсона издание Sportskeeda.