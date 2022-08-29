Майк Тайсон рассказал, почему он передвигался в инвалидном кресле
В августе бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50−6) был замечен в аэропорту Майами в инвалидном кресле.
В августе бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон (50−6) был замечен в аэропорту Майами в инвалидном кресле.
До этого он передвигался с тростью в руке.
По словам Тайсона, он борется с ишиасом — болью в пояснично-крестцовой области.
«Когда это [ишиас] обостряется, я даже не могу говорить. Слава богу, у меня это единственная проблема со здоровьем», — приводит слова Тайсона издание Sportskeeda.
Чаще всего спортсмены испытывают эту боль из-за напряжения мышц во время тренировки. Многие бойцы, включая Кейна Веласкеса (14−3) и Андерсона Сильвы (34−11), признавались, что страдают от ишиаса.