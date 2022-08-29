Казахстанский нокаутер сделал громкое заявление о своем будущем
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (12−0, 10 КО), который не боксировал с января прошлого года, сделал заявление о своем будущем, сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (12−0, 10 КО), который не боксировал с января прошлого года, сделал заявление о своем будущем, сообщают Vesti.kz.
«Однажды я шокирую мир», — написал он в своем аккаунте в соцсетях.
Ранее боксер признался, что долгое время не выходил на ринг из-за травмы и проблем с визой.
В своем последнем поединке Ахмедов завоевал титулы NABF, WBC Francophone и WBA Continental.